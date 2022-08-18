Гранат не видит фаворита в матче «Динамо» - «Спартак»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался в преддверии матча шестого тура РПЛ между «бело-голубыми» и «Спартаком».

«Жду от «Динамо» реваншистского настроя в дерби. В финале Кубка России они проиграли «Спартаку», поэтому стоит взять реванш», — заявил Гранат «РБ Спорту».

Экс-игрок заявил, что в предстоящем матче нет фаворита, это никак не зависит от положения команд в турнирной таблице. Для того чтобы победить такой «Спартак», «бело-голубым» нужно очень надежно сыграть в обороне.

Встреча шестого тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» состоится 20 августа, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.