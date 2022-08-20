​Соболев остался безнаказанным за попадание шипами в лицо Шунину

В главном поединке шестого тура Российской премьер-лиги играют «Динамо» и «Спартак». Телеграм-канал «Первый спорт» обращает внимание на момент, который произошёл в начале второго тайма. Нападающий «Спартака» Александр Соболев шипами попал в лицо голкиперу Антону Шунину. Главный арбитр встречи Павел Кукуян никак не наказал футболиста «красно-белых».

Наверняка «Динамо» решит обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного футболиста за комментариями по этому эпизоду. Будем следить за новостями.

Текстовый репортаж по матчу «Динамо» - «Спартак» проходит на страницах портала LiveResult.