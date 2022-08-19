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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин — о матче «Динамо» - «Спартак»: «Ожидается интересный футбол»

 
19 Августа 2022 • 20:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 19 ч. 20 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался в преддверии матча шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Ожидается интересный футбол, будет настоящая борьба. Жду футбол с хорошей атакой и не менее хорошей обороной. Это большая игра», — приводит слова Сёмина «РБК Спорт».

По мнению эксперта, «Динамо» со «Спартаком» всегда выдают напряженные матчи, большую роль будет играть поражение «бело-голубых» в финале Кубка России.  

«Динамо» примет «Спартак» на своем поле в рамках шестого тура чемпионата России, встреча пройдет 20 августа, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Юрий Сёмин
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