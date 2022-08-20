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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов не попал в заявку на матч «Динамо» со «Спартаком»

 
20 Августа 2022 • 16:18 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Спартак Москва
1-й тайм

В субботу вечером состоится центральный поединок шестого тура чемпионата России – «Динамо» против «Спартака». Рулевой «бело-голубых» Славиша Йоканович решил выпустить на дерби с первых минут следующих исполнителей:

Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Гагнидзе, Тюкавин. 

Стоит сказать, что Фёдора Смолова не оказалось даже среди запасных игроков московской команды. 

Матч между «Динамо» и «Спартаком» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 17:30. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

На текущую минуту «Динамо» занимает шестое место в таблице РПЛ, а «Спартак» - первое.  

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