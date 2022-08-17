​Мозес прооперирован – он вернётся на поле в 2023 году

Пресс-служба «Спартака» отрапортовала о том, что полузащитник команды Виктор Мозес перенёс хирургическое вмешательство в Германии. Операция, понадобившаяся футболисту из-за повреждения ахиллова сухожилия, прошла успешно.

На восстановление Виктору Мозесу понадобится приблизительно полгода. Снова увидеть нигерийца на футбольном поле можно будет уже в следующем календарном году.

После пяти туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Команда Гильермо Абаскаля смогла набрать 13 зачётных баллов.

Следующий матч «Спартак» проведёт 20 августа против «Динамо».