В «Спартаке» высказались о будущем Николсона

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о будущем нападающего «красно-белых» Шамара Николсона.

Ранее агент ямайского форварда Ненад Портега заявил о том, что его клиент недоволен игровым временем, которое он получает в московской команде.

«У агента Николсона разные высказывания. Это его личное дело. Главное, что Шамар здесь. Он готов рубиться за место в составе. Готов конкурировать с Соболевым», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Напомним, что 25-летний Николсон перешёл в «Спартак» в январе нынешнего года из бельгийского «Шарлеруа». Всего в составе «красно-белых» нападающий провёл 20 матчей, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.