Мостовой: «Игра понравилась, поражение «Спартак» не заслужил»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет. Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые не заслуживали поражения. Он сожалеет, что все решила одна ошибка.

- Мне игра понравилась, понравились обе команды. Можно говорить, что «Спартак» не заслужил поражения, они пропустили гол после грубой ошибки Умярова, и Тюкавин воспользовался ошибкой, - цитирует Мостового новостное агентство ТАСС.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.