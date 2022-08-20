Ролан Гусев: «Жду победу «Динамо»

Центральным матчем шестого тура начавшегося российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок между «Спартаком» и «Динамо» - московское дерби. Оба клуба идут по турниру без поражений, но если «Спартак» играет ярко и выигрывает, то «Динамо» в основном довольствуется ничейными результатами. Однако Ролан Гусев, бывший футболист московского «Динамо», надеется на то, что именно его бывшая команда выиграет матч.

- От сегодняшнего дерби я жду победы динамовцев. Сейчас и «Спартак» в неплохом состоянии, показывает качественный футбол. Сложно сказать, как повернется игра. В таких матчах неважно, кто на каких местах находится. Всё будут решать детали, - цитирует Гусева телеканал Матч ТВ.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в субботу, 20 августа, он начнется в 17:30. Его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.