Тренер «Динамо» высказался о важности дерби со «Спартаком»

Рулевой московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о следующем поединке чемпионата России, в котором его подопечные встретятся со «Спартаком».

«Дерби со «Спартаком» - очень важная игра для нашего клуба и наших болельщиков. Думаю, мы сумеем хорошо подготовиться к этому вызову», - передает слова специалиста клубная пресс-служба «бело-голубых».

Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» состоится в шестом туре российской Премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» 20 августа и начнется в 17:30 по столичному времени.

В предыдущем матче динамовцы поделили очки с «Краснодаром» (0:0).