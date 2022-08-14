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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Динамо» высказался о важности дерби со «Спартаком»

14 Августа 2022 • 07:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Рулевой московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о следующем поединке чемпионата России, в котором его подопечные встретятся со «Спартаком».

«Дерби со «Спартаком» - очень важная игра для нашего клуба и наших болельщиков. Думаю, мы сумеем хорошо подготовиться к этому вызову», - передает слова специалиста клубная пресс-служба «бело-голубых».

Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» состоится в шестом туре российской Премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» 20 августа и начнется в 17:30 по столичному времени.

В предыдущем матче динамовцы поделили очки с «Краснодаром» (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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