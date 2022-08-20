Рыбус похвалил партнёров по команде

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Польский защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал итоги матча, заявив, что его одноклубники не заслуживали поражения.

- Ребята провели очень хороший матч. Думаю, счет не по делу, но по игре мы должны быть довольны. Создавали много моментов, хорошо играли в прессинг. Сегодня просто не повезло, но не надо расстраиваться.- цитирует Рыбуса издание «Спорт-экспресс».

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.