Агент Майсторовича прокомментировал переход игрока в «Динамо»

Агент Александар Вазич, представляющий интересы защитника сербской «Войводины» Милана Майсторовича, прокомментировал трансфер игрока в «Динамо».

«Марко вне себя от радости и не может дождаться, когда присоединится к команде зимой. Ему все нравится здесь. Он знает, что пришел в большой клуб и будет счастлив в «Динамо», — приводит слова Вазича Sport 24.

Агент отметил, что отсутствие еврокубков не является проблемой, в клубе отличные условия и хороший тренер, «Динамо» имеет великую историю и это одна из самых популярных команд.

Ранее «бело-голубые» объявили о трансфере 17-летнего защитника, но он сможет присоединиться к московскому клубу только в феврале 2023 года.