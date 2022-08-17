Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Майсторовича прокомментировал переход игрока в «Динамо»

 
17 Августа 2022 • 21:28 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Агент Александар Вазич, представляющий интересы защитника сербской «Войводины» Милана Майсторовича, прокомментировал трансфер игрока в «Динамо».

«Марко вне себя от радости и не может дождаться, когда присоединится к команде зимой. Ему все нравится здесь. Он знает, что пришел в большой клуб и будет счастлив в «Динамо», — приводит слова Вазича Sport 24.

Агент отметил, что отсутствие еврокубков не является проблемой, в клубе отличные условия и хороший тренер, «Динамо» имеет великую историю и это одна из самых популярных команд.

Ранее «бело-голубые» объявили о трансфере 17-летнего защитника, но он сможет присоединиться к московскому клубу только в феврале 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Войводина Милан Майсторович Александар Вазич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
22:38 · Кубок России
Тихонов рад, что увидит ещё две игры «Зенита» и «Спартака»
21:53 · Кубок России
В «Факеле» прокомментировали итоги жеребьёвки Фонбет Кубка России
21:43 · Россия. Первая лига
Гогниев мог возглавить «Уфу»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Майсторовича прокомментировал переход игрока в «Динамо»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Торпедо»: «Бородюку следует дать время»
21:15 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявило о покупке защитника сербской «Войводины»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Кечинов предложил Николсону уйти
20:43 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал о совете, который дал Промесу
20:29 · Россия. Премьер-лига
Умяров: Лещук не пожмёт руку? Пусть не жмёт
20:27 · Кубок России
Любители из 2DROTS вынесли «Чертаново» из Кубка России
20:17 · Россия. Премьер-лига
Умяров назвал ужасной свою игру на старте РПЛ
20:08 · Кубок России
Игроки 2DROTS забили «Чертаново» два гола подряд - видео видео
19:47 · Россия. Премьер-лига
​Названы финансовые условия трансфера Шапи в «Хапоэль»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Умяров: Промес чувствует себя вожаком в «Спартаке»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Умяров: Мы на одной волне с Абаскалем
Все новости
Рекомендуем