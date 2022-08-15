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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыбус считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ

 
15 Августа 2022 • 18:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус заявил, смогут ли «красно-белые» бороться за золотые медали в РПЛ.

«Думаю, «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство. Сейчас только начало чемпионата, но у нас все получается», — приводит слова Рыбуса «Спорт-Экспресс».

Футболист считает, что команду ждут впереди сложные матчи, но главное сейчас — это продолжать в том же духе.

В текущем сезоне 32-летний Рыбус принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, в которых получил две желтые и одну красную карточку.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после пяти встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Мацей Рыбус
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