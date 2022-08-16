Тихонов оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул

Экс-полузащитник столичного «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о шансах подопечных Гильермо Абаскаля побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Его слова передает «РБК Спорт».

«Спартак» – один из претендентов. Клуб показывает хорошую игру – и скорость, и прессинг, и количество голов. Кто ровнее проведет чемпионат, тот и выиграет», - поделился своим мнением Тихонов.

После пяти проведенных туров «красно-белые» набрали 13 баллов и занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» опережает ближайшего преследователя на два очка.

В следующем туре чемпионата России «народная команда» встретится с «Динамо».