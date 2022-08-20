Экс-вратарь «Спартака» Филимонов прокомментировал интерес к себе со стороны «Реала»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался об интересе к себе со сторы мадридского «Реала» в 90-х годах.

По сообщениям футболиста, ранее игравшего вместе с Филимоновым, «Реал» обращался в «Спартак» с целью подписать российского голкипера.

«Я тоже слышал такую историю. Не знаю, правда или нет», — рассказал Филимонов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Бывший вратарь также рассказал, что в 2001 году посмотреть на его игру приезжали представители «Монако», но в тот день Филимонов на поле не вышел.

Напомним, что в составе «Спартака» Филимонов шесть раз выиграл чемпионат страны, а также стал обладателем Кубка России. За национальную сборную голкипер провёл в общей сложности 16 матчей.