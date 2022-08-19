Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем дерби со «Спартаком».

- Какие у вас предчувствия перед игрой?

- Хочу видеть хороший футбол. На сегодняшний день фаворитом в дерби будет «Спартак». По игре. Потому сейчас «красно-белые» по праву находятся на первом месте. А у «Динамо» последняя игра с «Краснодаром» просто не получилась – хозяева не наиграли на победу, а гости даже поинтереснее выглядели. Только Смолов пытался что-то сделать.

- «Динамо» в каких-то компонентах сильнее «Спартака»?

- Для нашего клуба «Спартак» всегда был особенным раздражителем, независимо от мест команд в таблице. А сейчас у «Спартака» более отлаженная игра во всех компонентах.

- За счет чего «Динамо» может обыграть «Спартак»?

- За счет желания, самоотдачи. Нужно нейтрализовать сильные качества соперника – атаку. Соболев сейчас выглядит очень прилично. Он активно забивает и помогает своей команде побеждать. Промес здорово выглядит. Поэтому будет важно нейтрализовать нападение «Спартака». А также надо постараться сыграть на слабых сторонах. Я бы не сказал, что в обороне «красно-белые» так уж здорово играют. Здесь есть проблемы.

- Как сдержать Промеса, который вышел в лидеры бомбардирской гонки? Нужно ли персонально уделить ему внимание?

- В чьей зоне он будет, тот игрок и должен отвечать за него персонально. Этому футболисту надо уделить самое пристальное внимание. А вообще меня, как динамовца, беспокоит, что «Спартак» так много забивает.

- Будет ли сидеть в голове реванш за Кубок России?

- Прошло совсем немного времени, и «Спартак» - это как красная тряпка для быка. Конечно, динамовцы выйдут с большим желанием обыграть эту команду.

- В прошлом году при Шварце динамовцы играли в более дерзкий футбол. Сейчас в более осторожный. Вам не кажется, что перестраивать игру команды было ошибочным решением Йокановича?

- Не знаю. «Динамо» первую часть чемпионата шло в лидерах, а во второй части полностью проваливалось. Понятно, что тренировочный процесс отличается. Всегда есть правило: игра забудется, а очки останутся.

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- То есть, зрелищный футбол сейчас отойдет на второй план?

- Результат всегда важен. Очки нужны. Можно здорово играть, показать суперфутбол, но если не будет очков, то через неделю об этой игре все забудут. А вот таблица останется.

- Мы увидим крупный счет в дерби?

- Нет. Я думаю, что кто-то победит с разницей в один мяч. Хотелось бы, чтобы это было «Динамо».

Елена Григорьевская