Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Спартаку» нужно настраиваться на первое место, других вариантов нет»

 
19 Августа 2022 • 12:53 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что московский клуб в этом сезоне вполне может побороться за чемпионский титул Российской премьер-лиги.

«Посмотрел, как играют конкуренты и должен сказать, что «Спартаку» надо настраиваться на первое место. Других вариантов нет», – цитирует легендарного тренера «РБ Спорт».

Напомним, что после 5 первых туров чемпионата России «Спартак» возглавляет турнирную таблицу с 13 очками активе. Свой следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут в эти выходные на выезде против московского «Динамо», которое пока идёт на шестом месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.08  19:00 Крылья Советов ... Факел
20.08  13:00 Урал ... Пари НН
20.08  15:00 Химки ... Локомотив Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
14:14 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов считает, что «Факел» может стать народной командой
14:05 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Сказал Самсонову: «Не расстраивайся, голы и победы придут, но не в матче с «Зенитом»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Божин — о стадионе в Воронеже: «Если бы пришлось стоя смотреть за игрой, болельщики и без сидячих мест ходили бы»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Виллиана Роши высказался насчёт интереса ЦСКА эксклюзив
13:47 · Россия. Премьер-лига
Мартынович рассказал об особенностях тренировок Фарке
13:33 · Россия. Премьер-лига
Кобелев — о возможном уходе Моро: «Если есть хорошее предложение, то лучше его продать»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Никитин перейдёт в «Уфу»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв ответил на слухи о переходе в «Пари НН»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Спартаку» нужно настраиваться на первое место, других вариантов нет»
12:39 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» готово расстаться с Моро, на игрока претендуют клубы из Англии, Италии и Испании эксклюзив
12:12 · Россия. Премьер-лига
Мартынович назвал главную проблему Ганчаренко
11:49 · Россия. Премьер-лига
Биатлонист Тихонов: «Я наведу порядок в «Спартаке» 3
11:41 · Россия. Премьер-лига
Реакция Смородской на трансфер Дзюбы
11:30 · Россия. Премьер-лига
Моро может перейти в «Болонью»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Артист Селин: «Жалею Дзюбу как затравленного человека»
Все новости
Рекомендуем