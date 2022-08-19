Романцев: «Спартаку» нужно настраиваться на первое место, других вариантов нет»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что московский клуб в этом сезоне вполне может побороться за чемпионский титул Российской премьер-лиги.

«Посмотрел, как играют конкуренты и должен сказать, что «Спартаку» надо настраиваться на первое место. Других вариантов нет», – цитирует легендарного тренера «РБ Спорт».

Напомним, что после 5 первых туров чемпионата России «Спартак» возглавляет турнирную таблицу с 13 очками активе. Свой следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут в эти выходные на выезде против московского «Динамо», которое пока идёт на шестом месте.