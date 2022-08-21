Степашин: «Могли забить ещё пару-тройку»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Представитель совета директоров бело-голубых Сергей Степашин прокомментировал итоги игры. Он считает, что «Динамо» могло победить и с более крупным счетом.

- С голом повезло. Но после этого могли забить еще пару-тройку чистых. У нас было две штанги, отмененный гол из-за офсайда. Понятно, что играли вторым номером, потому что все-таки состав «Спартака» посильнее еще, мы столько игроков потеряли, - цитирует Степашина «Комсомольская правда».

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.