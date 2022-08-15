Борис Игнатьев: «Абаскаль нашёл точки соприкосновения с командой»

Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал работу наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль нашел точки соприкосновения с командой, он знает, что делает, и его действия понятны для команды. Он изменил и тактическое построение, и игровую направленность», — заявил Игнатьев Metaratings.

Эксперт считает, что Абаскаль является самым перспективным тренером из тех, кто работал в «Спартаке» в последнее время. Еще стоит отметить, что игроки «красно-белых» находятся в отличном физическом состоянии, добавил Игнатьев.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков после пяти туров.