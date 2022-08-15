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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Абаскаль нашёл точки соприкосновения с командой»

 
15 Августа 2022 • 19:38 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал работу наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль нашел точки соприкосновения с командой, он знает, что делает, и его действия понятны для команды. Он изменил и тактическое построение, и игровую направленность», — заявил Игнатьев  Metaratings.

Эксперт считает, что Абаскаль является самым перспективным тренером из тех, кто работал в «Спартаке» в последнее время. Еще стоит отметить, что игроки «красно-белых» находятся в отличном физическом состоянии, добавил Игнатьев.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков после пяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Борис Игнатьев Гильермо Абаскаль
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