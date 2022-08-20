​На дерби «Динамо» - «Спартак» проданы все билеты

Пресс-служба «Динамо» прямо перед началом московского дерби против «Спартака» похвасталась продажей абсолютно всех билетов на игру. Стоит сказать, что «ВТБ Арена» способна принять 25 716 зрителей.

«Укомплектовали трибуны на все 100. Ждём невероятную поддержку на трибунах родного стадиона», - говорится в сообщении «Динамо».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за событиями дерби Москвы во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

Отметим, что «Спартак» является лидером РПЛ после пяти туров.