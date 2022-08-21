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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» назвали причину поражения от «Динамо»

21 Августа 2022 • 09:43 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен
 

Московский «Спартак» потерпел первое поражение в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля уступили на выезде «Динамо» со счетом 0:1. Своим мнением о поражении поделился гендиректор «красно-белых» Евгений Мележиков.

«Что не получилось? Игра не получилась. Является ли реализация главной проблемой? Это к тренеру вопрос», - приводятся слова руководителя на страницах ТАСС.

После шести туров «Спартак» с 13 баллами располагается на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующим матче столичный коллектив встретится с воронежским «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков
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