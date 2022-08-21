Каррера считает, что ошибка в матче с «Динамо» не сломает Умярова, а сделает его сильнее

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об ошибке полузащитника «красно-белых» Наиля Умярова в матче с «Динамо».

«Спартак» — это семья. Уверен, каждый человек в клубе поддержал Наиля после игры. Ошибаются даже великие футболисты», — приводит слова Карреры Sport 24.

Специалист заявил, что Умярову нужно быстрее забыть об этой ошибке и работать дальше, этот момент не сломает игрока, а сделает его сильнее.

Напомним, «Спартак» уступил «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги со счетом 0:1. В первом тайме мяч срезался с ноги Умярова и отскочил к нападающему «бело-голубых» Константину Тюкавину, который реализовал выход один на один с Александром Селиховым.