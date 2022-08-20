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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова: «Ничего страшного»

 
20 Августа 2022 • 21:44 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Cупруга владельца московского клуба Леонида Федуна, Зарема Салихова, поделилась своим мнением об итогах игры. Она считает, что после четырех побед кряду проиграть совсем не зазорно.

- Ничего страшного в проигрыше нет, радует, как команда поддерживает Умярова. Не нужно ребят ни короновать раньше времени, ни окрашивать трагизмом поражение. Просто верьте в тренера и поддерживайте парней, - цитирует Салихову издание «Спорт-экспресс».

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Зарема Салихова
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