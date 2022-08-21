Лещенко — о ситуации с Умяровым: «Я бы сказал, что подобные конфликты разжигают интерес к футболу»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился мнением о конфликте между полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым и игроком «бело-голубых» Даниилом Фоминым.

В матче 6-го тура РПЛ динамовцы одолели «Спартак» со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после грубой ошибки футболиста «Спартака» Умярова.

Напомним, что в финальном матче Кубка России, который проходил в мае, Умяров провоцировал полузащитника «Динамо» Фомина перед пробитием пенальти в концовке встречи. В итоге Фомин не забил, а «Спартак» одержал победу со счётом 2:1.

«Я пропустил этот эпизод, не обратил на него внимания. Такие мелкие эксцессы не мешают игре. Я бы даже сказал, что подобные конфликты разжигают интерес к футболу», — приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».