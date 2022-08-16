Овечкин выйдет на поле перед дерби «Динамо» - «Спартак»

В ближайшую субботу на «ВТБ Арене» пройдёт московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Известный хоккеист Александр Овечкин, являющийся фанатом «Динамо», перед игрой выйдет на поле и нанесёт символический удар по мячу. Об этом рассказывает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «бело-голубых».

Напомним, что в конце июня Александр Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче и даже забил гол, точно пробив с левой ноги в нижний угол.

Матч шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» стартует 20 августа в 17:30 по московскому времени.

​Овечкин: «Недолюбливаю «Спартак»