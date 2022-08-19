​Камоцци рассказал, чем конкретно он занимался в «Спартаке»

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос о своих обязанностях.

«Моя работа в «Спартаке» заключалась в том, чтобы находить хороших игроков, а также оценивать тех, кого предлагали клубу», - высказался Камоцци, слова которого приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Франко Камоцци прекратил работать в «Спартаке» в конце июня текущего года.

После пяти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, имея 13 зачётных баллов в кармане.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 20 августа. Команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях у «Динамо» в дерби Москвы.