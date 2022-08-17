​Стадион «Спартака» могут переименовать

Домашний стадион «Спартака» снова может быть переименован. В настоящий момент арена «красно-белых» носит название «Открытие Банк Арена». В 2023 году титульный спонсор «Спартака» объединится с ВТБ, что и может повлечь за собой изменение названия домашнего стадиона «красно-белых». Об этом рассказывает «Матч ТВ».

После пяти сыгранных туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 13 очками в активе. Ближайший матч чемпионата команда Гильермо Абаскаля проведёт в субботу, 20 августа. В этот день «красно-белые» сразятся с «Динамо» в дерби Москвы.