Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стадион «Спартака» могут переименовать

 
17 Августа 2022 • 17:49 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Домашний стадион «Спартака» снова может быть переименован. В настоящий момент арена «красно-белых» носит название «Открытие Банк Арена». В 2023 году титульный спонсор «Спартака» объединится с ВТБ, что и может повлечь за собой изменение названия домашнего стадиона «красно-белых». Об этом рассказывает «Матч ТВ».

После пяти сыгранных туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 13 очками в активе. Ближайший матч чемпионата команда Гильермо Абаскаля проведёт в субботу, 20 августа. В этот день «красно-белые» сразятся с «Динамо» в дерби Москвы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Открытие Арена
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
18:00 · Россия. Премьер-лига
Представитель «Зенита» сказал журналисту Хрущёву, что его больше не ждут на стадионе видео
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Стадион «Спартака» могут переименовать
17:45 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
Главный тренер «Зоркого» прокомментировал свой уход из команды
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев высказался о публикации переговоров ВАР на матче «Зенит» - ЦСКА
17:34 · Россия. Премьер-лига
Капелло оценил шансы Семака добиться успеха в Европе
17:32 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» объявил об уходе Сулейманова в израильский клуб официально
17:28 · Россия. Премьер-лига
Баженов: Уход Николсона станет потерей для «Спартака»
17:12 · Кубок России
​Красивый гол сотрудника МЧС помог «Темпу» продолжить путь в Фонбет Кубке России
17:07 · Россия. Премьер-лига
Агент исключил возвращение Николича в Россию
16:59 · Россия. Первая лига
Стало известно, кто возглавит «Уфу»
16:56 · Кубок России
В Фонбет Кубке России игрок «Коломны» получил две жёлтые карточки за полминуты
16:36 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Я возглавлю «Торпедо»? Пока не могу прокомментировать»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Бородюк — об увольнении: «Сейчас только съездил за верёвкой, а скоро за маслом поеду»
16:27 · Россия. Премьер-лига
​«Торпедо» выбирает между тремя тренерами
16:26 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» прокомментировал новостью об уходе из клуба
Все новости
Рекомендуем