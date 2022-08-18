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Абаскаль прокомментировал восстановление Рыбуса и Мозеса после травм

 
18 Августа 2022 • 19:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился информацией о восстановлении защитника Мацея Рыбуса и полузащитника Виктора Мозеса.

«Рыбус продолжает восстановление, сейчас работает по индивидуальной программе. У него была опасная травма, но уже сейчас он близок к тому, чтобы вернуться в группу. Надеемся, что завтра он будет работать со всеми», — заявил Абаскаль на клубном YouTube-канале.

Тренер рассказал о том, что общался с Мозесом после его операции, все прошло хорошо, команда должна поддерживать футболиста, ведь он очень помог на старте сезона.

Ранее сообщалось, что Мозес успешно прооперирован, а срок его восстановления составит приблизительно шесть месяцев. Это означает, что игрок вернется в строй лишь к весеннему отрезку чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мацей Рыбус Виктор Мозес Гильермо Абаскаль
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