Абаскаль прокомментировал восстановление Рыбуса и Мозеса после травм

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился информацией о восстановлении защитника Мацея Рыбуса и полузащитника Виктора Мозеса.

«Рыбус продолжает восстановление, сейчас работает по индивидуальной программе. У него была опасная травма, но уже сейчас он близок к тому, чтобы вернуться в группу. Надеемся, что завтра он будет работать со всеми», — заявил Абаскаль на клубном YouTube-канале.

Тренер рассказал о том, что общался с Мозесом после его операции, все прошло хорошо, команда должна поддерживать футболиста, ведь он очень помог на старте сезона.

Ранее сообщалось, что Мозес успешно прооперирован, а срок его восстановления составит приблизительно шесть месяцев. Это означает, что игрок вернется в строй лишь к весеннему отрезку чемпионата.