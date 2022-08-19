Бывший нападающий «Спартака» Маджид Уорис подписал двухлетний контракт с «Анортосисом», сообщает официальный сайт кипрского клуба.

Отметил, что 30-летний ганец перешёл в «Анортосис» на правах свободного агента. До этого последним местом работы Уориса был «Страсбург», который футболист покинул летом нынешнего года.

В минувшем сезоне форвард провёл за французский клуб 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, что в период с 2013 по 2014 год нападающий выступал за московский «Спартак». В общей сложности в составе «красно-белых» футболист провёл 16 матчей, забив один гол, а также отдав одну результативную передачу.