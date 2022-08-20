Джикия: «Мы больше заслуживали победы»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет. Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился своим мнением о причинах неудачи, которая стала для его клуба первой в сезоне после четырех побед и одной ничьей.

- Если судить по игре, мы больше заслуживали победы, но в футболе такое бывает. Они воспользовались ошибкой, а потом играли по счету. Мы ожидали, что «Динамо» будет осторожно играть, - цитирует слова Джикии новостное агентство ТАСС.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.