Широков оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Экс-футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о шансах московского «Спартака» на чемпионский титул в текущем сезоне.

«Я еще до начала сезона говорил, что «Спартак» может навязать борьбу. По составу «Спартак» - один из главных претендентов нашего чемпионата», - приводятся слова Широкова на страницах «Спорт-экспресса».

По итогам пяти сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 13 баллов и располагаются на первой строчке в турнирной таблице. В следующем туре «народная команда» на выезде встретится с другим столичным клубом – «Динамо». Матч состоится 20 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.