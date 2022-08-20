Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «бело-голубых» над «Спартаком» (1:0) в рамках 6-го тура РПЛ.

«Результат удивил, потому что «Спартак» не смог забить, что ему несвойственно. Наверное, нужно похвалить «Динамо», оно воспользовалось ошибкой и поменяло полностью рисунок игры. В начале матча «Спартак» владел подавляющим преимуществом. Этот гол помог «Динамо» перенести игру в другое русло, выстоять. Могли и упустить победу, и увеличить преимущество», — сказал Булыкин.

«Динамо» набрало 12 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Пари НН». «Спартак» с 13 очками остался на первой строчке, команде в седьмом туре предстоит выездная игра против «Факела».