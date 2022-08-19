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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биатлонист Тихонов: «Я наведу порядок в «Спартаке»

 
19 Августа 2022 • 11:49 Комментировать (3)
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о готовности вступить в совет директоров «Спартака». По словам спортсмена, он сможет навести порядок в московском клубе.

«Если бы мне доверяли, я бы набрал команду профессионалов. Не бездельников, а настоящих специалистов. На мой взгляд, нужно работать над тем, чтобы никто не смог никуда сбежать, когда захочет. И чтобы обязательно был пункт о возможности разорвать соглашение в случае нарушения спортивного режима» — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Кроме того, Тихонов отметил, что для достижения успеха необходимо правильно тратить денежные средства. Напомним, что ранее специалист работал президентом Союза биатлонистов России, а также вице-президентом Международного союза биатлонистов.

После пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 20 августа против московского динамо. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тихонов
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Комментарии (3)
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ILLNAT
19 Августа 2022 в 12:53
Еще один ненормальный.))
Nicholais
19 Августа 2022 в 12:11
Команда на 1 месте. Тихонов хочет "навести порядок", намекая на то, что в команде работают "бездельники"))))
-
Между строк читается: "Я наведу порядок, команда снова будет на 10 месте!! Бездельники!"
sierge
19 Августа 2022 в 11:50
Сначала ему нужно навести порядок в собственной голове
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