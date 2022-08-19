Биатлонист Тихонов: «Я наведу порядок в «Спартаке»

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о готовности вступить в совет директоров «Спартака». По словам спортсмена, он сможет навести порядок в московском клубе.

«Если бы мне доверяли, я бы набрал команду профессионалов. Не бездельников, а настоящих специалистов. На мой взгляд, нужно работать над тем, чтобы никто не смог никуда сбежать, когда захочет. И чтобы обязательно был пункт о возможности разорвать соглашение в случае нарушения спортивного режима» — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Кроме того, Тихонов отметил, что для достижения успеха необходимо правильно тратить денежные средства. Напомним, что ранее специалист работал президентом Союза биатлонистов России, а также вице-президентом Международного союза биатлонистов.

После пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 20 августа против московского динамо. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.