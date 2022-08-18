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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» отказался от гостевой квоты билетов на дерби с «Динамо»

 
18 Августа 2022 • 17:07 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Впереди шестой тур Российской премьер-лиги, главным событием которого станет столичное дерби между «Динамо» и «Спартаком». «Красно-белые» отказались от гостевой квоты билетов на «ВТБ Арену». Все эти билеты поступили в свободную продажу. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на собственный источник.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» стартует 20 августа в 17:30 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в активе. «Динамо», в свою очередь, идёт шестым с 9 зачётными баллами в кармане.

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ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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