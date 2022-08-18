​«Спартак» отказался от гостевой квоты билетов на дерби с «Динамо»

Впереди шестой тур Российской премьер-лиги, главным событием которого станет столичное дерби между «Динамо» и «Спартаком». «Красно-белые» отказались от гостевой квоты билетов на «ВТБ Арену». Все эти билеты поступили в свободную продажу. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на собственный источник.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» стартует 20 августа в 17:30 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в активе. «Динамо», в свою очередь, идёт шестым с 9 зачётными баллами в кармане.