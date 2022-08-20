Колыванов: «Динамо» здорово действовало в обороне»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов похвалил бело-голубых за успех. Он считает, что главным фактором стала прекрасная игра в обороне - впервые в этом сезоне «Спартак» не забил.

- «Динамо» очень здорово действовало в обороне и сыграло в несвойственный для себя футбол, ведь обычно они стараются действовать на чужой половине поля, атаковать. В таких матчах одна ошибка стоит результата, хотя у »Спартака» было много времени, чтобы отыграться, - заявил Колыванов в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.