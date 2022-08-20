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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «Динамо» здорово действовало в обороне»

 
20 Августа 2022 • 22:00 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов похвалил бело-голубых за успех. Он считает, что главным фактором стала прекрасная игра в обороне - впервые в этом сезоне «Спартак» не забил.

- «Динамо» очень здорово действовало в обороне и сыграло в несвойственный для себя футбол, ведь обычно они стараются действовать на чужой половине поля, атаковать.  В таких матчах одна ошибка стоит результата, хотя у »Спартака» было много времени, чтобы отыграться, - заявил Колыванов в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Игорь Колыванов
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