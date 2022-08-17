Умяров: Лещук не пожмёт руку? Пусть не жмёт

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слова голкипера «Динамо» Игоря Лещука о том, что он не пожмёт ему руку при встрече.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук уверяет, что больше не пожмет тебе руку. Даже рассказал, что уже однажды отказался поприветствовать тебя...

«Пусть не жмет! (смеется) Мы виделись с ним в отпуске. Он так выставил потом, как будто шел на меня, я протянул руку, а он ее не пожал. Такого не было», — заявил Умяров «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.