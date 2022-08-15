Червиченко: Возможно, что очная игра с «Зенитом» станет определяющим фактором в вопросе конкуренции для «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру «красно-белых» в матче пятого тура РПЛ против «Сочи».

«Сочи» до такого курьезного гола неплохо смотрелся, выходили в контратаку. Но спартаковцы все равно успевали, хорошо двигались как без мяча, так и с мячом», — заявил Червиченко «Чемпионату».

По мнению эксперта, «Спартак» показывает лучшую командную скорость, поэтому клуб показывает хорошие результаты и забивает большое количество голов.

Червиченко предположил, что встреча «красно-белых» с «Зенитом» может стать определяющей в борьбе за чемпионство РПЛ.