Червиченко считает, что «Динамо» создало больше опасных моментов, чем «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» с минимальным счётом уступили «Динамо» (0:1).

По мнению Червиченко, хоть «Спартак» и не выглядел намного хуже своего соперника, динамовцы одержали заслуженную победу, так как превзошли «красно-белых» по количеству опасных моментов.

«Если бы не две штанги и перекладина, то я бы, наверное, сказал, что ничья была бы более закономерным результатом. Но динамовские моменты уж очень серьёзный аргумент. У «Спартака» таких не было», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

После прошедшей встречи «Спартак» остался во главе турнирной таблицы российского чемпионата с 13 очками в своём активе, а «бело-голубые», набравшие 12 баллов, сумели взобраться на вторую строчку.