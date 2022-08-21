Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко считает, что «Динамо» создало больше опасных моментов, чем «Спартак»

21 Августа 2022 • 11:55 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен
 

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» с минимальным счётом уступили «Динамо» (0:1).

По мнению Червиченко, хоть «Спартак» и не выглядел намного хуже своего соперника, динамовцы одержали заслуженную победу, так как превзошли «красно-белых» по количеству опасных моментов.

«Если бы не две штанги и перекладина, то я бы, наверное, сказал, что ничья была бы более закономерным результатом. Но динамовские моменты уж очень серьёзный аргумент. У «Спартака» таких не было», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

После прошедшей встречи «Спартак» остался во главе турнирной таблицы российского чемпионата с 13 очками в своём активе, а «бело-голубые», набравшие 12 баллов, сумели взобраться на вторую строчку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Червиченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  15:00 ЦСКА Москва ... Ахмат 1.75 3.70 4.80
21.08  17:30 Зенит ... Торпедо Москва
21.08  20:00 Краснодар ... Оренбург 1.75 4.10 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
14:10 · Россия. Премьер-лига
Цорн: «Игнатьев делает очень много для «Локомотива»
14:08 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» объяснили, почему не стали приглашать Дзюбу и Оздоева
13:48 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА озвучил состав на матч с «Ахматом»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов считает, что «Динамо» обыграло «Спартак» заслуженно
13:32 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о будущем Камано
13:25 · Россия. Премьер-лига
Лещенко — о ситуации с Умяровым: «Я бы сказал, что подобные конфликты разжигают интерес к футболу»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что судьи не замечают нарушений Соболева 1
12:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отпрвавится на игру с «Факелом» на автобусе 1
12:24 · Россия. Премьер-лига
Ларин: «Поблагодарю Умярова за три очка «Динамо»
12:24 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готов купить нового легионера за пять миллионов евро
12:16 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» планирует трансфер игрока из РПЛ
12:09 · Россия. Премьер-лига
Гбане: «Уровень чемпионата России выше хорватского»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что «Динамо» создало больше опасных моментов, чем «Спартак»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Лаксальт заявил о готовности сыграть в следующем матче
11:26 · Россия. Премьер-лига
Лесовой высказался о будущем Моро
Все новости
Рекомендуем