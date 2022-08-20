Гаджиев удивлён первым местом «Спартака»

Центральным матчем шестого тура начавшегося российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок между «Спартаком» и «Динамо» - московское дерби.

Оба клуба идут по турниру без поражений, «Спартак» играет ярко и выигрывает, и Гаджи Гаджиев, известный российский специалист, считает, что «Спартак» стал главным откровением начавшегося сезона.

- Первое место «Спартака» — это неожиданность и откровение. Команда нестабильно выступает в последние годы. Прошлый сезон для них в чемпионате был провальный, хоть и взяли в итоге Кубок России, - цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в субботу, 20 августа, он начнется в 17:30. Его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.