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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заместитель министра спорта Армении Гилоян заявил о готовности пригласить Захаряна в сборную своей страны

 
18 Августа 2022 • 13:44 Комментировать
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...
Спартак Москва
20.08 17:30

Заместитель министра образования, науки, культура и спорта Армении Карен Галоян заявил о готовности привлечь полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна к играм за национальную сборную Армении.

По словам Гилояна, всё зависит от правил ФИФА и желания самого футболиста. Но если бы появилась такая возможность, то Армения оказала бы максимальную помощь в решении данного вопроса.

«Если бы мы поняли, что это возможно, а сам игрок решился бы на переход, то мы сделали бы всё, чтобы это получилось», — приводит слова Гилояна Metaratings.

Напомним, что 19-лнетний Захарян родился в Самаре, куда ранее переехала его семья из Мардакерта. Футболист имеет российское гражданство и уже успел провести за национальную сборную своей страны четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.

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