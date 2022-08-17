Умяров: Промес чувствует себя вожаком в «Спартаке»

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал игру нападающего команды Куинси Промеса.

«Что происходит с Промесом? Это топ-игрок! И всегда так сильно заряжен! Сейчас Промес демонстрирует всем то, на что он способен», — приводит слова Умярова «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что Промес является одним из лидеров и капитанов команды, все его речи эмоциональные, он чаще всех заряжает коллектив перед игрой.

В текущем сезоне Промес принял участие в шести встречах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ после пяти туров.