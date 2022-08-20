Циклаури: «Спартак» не сможет бросить вызов «Зениту» в споре за чемпионство»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Зураб Циклаури оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионский титул в текущем розыгрыше РПЛ.

По мнению экс-футболиста, «красно-белые» не смогут составить конкуренцию главному фавориту сезона «Зениту» в борьбе за чемпионство, поскольку «сине-бело-голубые» сейчас слишком сильны.

«Зенит» притормозил на старте сезона. У них собраны качественные игроки, иностранцы определяют уровень. Если лидеры не потеряют мотивацию, «Зенит» будет чемпионом», — цитирует Циклаури «Матч ТВ».

После пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков. «Зенит» же с 11 баллами пока идёт вторым.

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 20 августа против «Динамо», а «Зенит» 21 августа у себя дома примет московское «Торпедо».