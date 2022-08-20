Кержаков: «Матч с «Динамо» станет хорошей проверкой для «Спартака»

Центральным матчем шестого тура начавшегося российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок между «Спартаком» и «Динамо» - московское дерби. Оба клуба идут по турниру без поражений, но если «Спартак» играет ярко и выигрывает, то «Динамо» в основном довольствуется ничейными результатами. Своим прогнозом на предстоящий поединок поделился Александр Кержаков - бывший форвард питерского «Зенита» и сборной России по футболу.

- Жду интересной игры. Яркой, красочной. Это хорошая проверка «Спартака» на подтверждение лидерских амбиций. И для «Динамо» это хорошая проверка, первое дерби для Йокановича. Не стал бы называть кого-то явным фаворитом, - цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в субботу, 20 августа, он начнется в 17:30. Его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.