«Спартак» не станет чемпионом России – объясняем почему

В футбольном мире команды оценивают здесь и сейчас, но в такой оценке не всегда есть рациональное зерно. Вот, например, «Спартак». Стоило команде провести ряд успешных матчей, как в футбольных кругах тотчас же заговорили о борьбе «красно-белых» за чемпионство. «Спартак» на коне, «Спартак» лидирует, но чемпионом в этом сезоне «Спартак» не станет. Аргументы – в материале сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Подвиги «Спартака» преувеличены

За последние недели авторитетные люди из футбольного мира не раз отвечали на вопросы журналистов о том, какие же шансы имеет «Спартак» на чемпионство. Это действительно интересная тема, поскольку к «Спартаку» по определению приковано особое внимание, что бы ни происходило с командой. Гильермо Абаскаля на начальном периоде его работы можно похвалить за прививание «Спартаку» стремления играть красиво, играть в атаку. Но всё же подвиги «красно-белых» в пяти турах РПЛ явно преувеличены.

Что такого выдающегося сделал «Спартак»? Обыграл «Оренбург» и «Урал»? Так эти команды скорее будут бороться за выживание, чем за что-то большее. Разгромил «Сочи»? Так перспективы сочинцев после потери двух важных игроков и главного тренера туманны. Ничья с «Ахматом» в меньшинстве? Проявили характер - достойно, но не более. Пожалуй, выделяется разгром «Краснодара» на выезде, однако кто знает, как сложилась бы игра, если бы арбитр при счёте 0:0 удалил с поля Александра Соболева, заработавшего сразу три жёлтые карточки, согласно решениям ЭСК. И не стоит забывать, что «Спартак» большую часть матча потом играл в большинстве.

Получается, чего-то невероятного в результатах «Спартака» нет. Да, команда прибавила, ведь в последних сезонах она нередко теряла очки даже в играх против менее статусных соперников. Но разве это повод сразу приписывать «Спартак» к претендентам на титул?

Оценивать перспективы «Спартака» более трезво можно будет после следующих пяти матчей РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля в августе-сентябре сыграет с «Динамо», «Факелом», «Зенитом», «Ростовом» и «Локомотивом». Вот когда этот отрезок пройдёт, тогда можно будет поговорить предметнее.

В обороне всё плохо

«Спартак» на старте нового чемпионата действительно свеж и бодр в атаке, но в обороне команда Гильермо Абаскаля по-прежнему имеет серьёзные проблемы. В двух последних матчах Премьер-лиги против «Урала» и «Сочи» «красно-белые» смогли отыграть на ноль, что намекает на некоторый прогресс, однако отсутствие пропущенных мячей говорит скорее о слабости соперников в атакующей линии, чем о надёжности москвичей около своих ворот. Как только «Спартак» столкнётся с более сильной атакой, сохранить ворота на замке будет сложнее.

«Спартаку» в обороне определённо не хватает класса. Даже с Самуэлем Жиго команда много пропускала, а достойно заменить француза пока не удалось. Возможно, именно в защиту «красно-белым» нужен качественный легионер в пару к Георгию Джикии. Есть на чем поработать.

«Зенит» сильнее

О «Спартаке» как о претенденте на чемпионство говорят, опираясь на пять стартовых матчей чемпионата. Но почему-то никто не вспоминает Суперкубок России, когда «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 0:4. «Красно-белые» упирались почти полчаса, но дальше класс «сине-бело-голубых» сделал своё дело.

«Зенит» остаётся сильнейшей командой России, будучи на голову – а то и на две головы – выше, чем остальные команды, которые на бумаге могли бы составить конкуренцию в борьбе за чемпионство. У «Зенита» просто намного более качественный состав, что обусловлено гораздо более широкими финансовыми возможностями. И если большой сенсации не случится, то именно команда Сергея Семака снова завоюет титул чемпиона России. В пятый раз подряд.

Фанатам «Спартака» - не огорчаться

Кому-то может показаться, что всё вышесказанное является банальной порцией хэйта в адрес «Спартака». Нет. Команда действительно на старте сезона смотрится хорошо, команда набирает так называемые «свои» очки, чего в последние годы не было. Но за месяц претендентами на чемпионский титул просто не становятся. Гильермо Абаскаль – не волшебник, он только учится.

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Реальная задача «Спартака» на этот сезон – борьба за медали, плюс сокращение отставания от «Зенита» по уровню. Не стоит забывать, что клуб находится на пороге перемен. Идёт процесс смены состава акционеров, дальше последует выбор нового совета директоров. Наверняка новые руководители – кто бы они ни были – постараются помочь Абаскалю трансферами. Но ждать сиюминутного результата не стоит. Чудес в российском футболе не бывает.

Подготовил Александр Тихий.