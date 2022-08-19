Ананко отреагировал на возможный переход нападающего «Ланса» Ганаго в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о возможном переходе форварда «Ланса» Игнатиуса Ганаго в стан «красно-белых».

«Послушайте, всегда и везде любой команде не помешает футболист действительно хорошего уровня. Знаете, почему? Потому что он как минимум будет создавать конкуренцию», — приводит слова Ананко «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что «Спартак» является непредсказуемым клубом, поэтому сложно комментировать то, что вместо привлечения своей молодежи они приглашают другого игрока.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «красно-белые» хотят арендовать 23-летнего Ганаго, при этом «Ланс» уже отказал «Краснодару» в аренде игрока, французский клуб рассчитывает на полноценный трансфер.