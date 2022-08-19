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Ананко отреагировал на возможный переход нападающего «Ланса» Ганаго в «Спартак»

 
19 Августа 2022 • 17:53 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 22 ч. 20 мин.

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о возможном переходе форварда «Ланса» Игнатиуса Ганаго в стан «красно-белых».

«Послушайте, всегда и везде любой команде не помешает футболист действительно хорошего уровня. Знаете, почему? Потому что он как минимум будет создавать конкуренцию», — приводит слова Ананко «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что «Спартак» является непредсказуемым клубом, поэтому сложно комментировать то, что вместо привлечения своей молодежи они приглашают другого игрока.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «красно-белые» хотят арендовать 23-летнего Ганаго, при этом «Ланс» уже отказал «Краснодару» в аренде игрока, французский клуб рассчитывает на полноценный трансфер.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ланс Дмитрий Ананко Игнатиус Ганаго
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Комментарии (1)
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AndrewS
19 Августа 2022 в 19:03
Похоже, тут не про конкуренцию, а про то, что Шамар, всё-таки, лыжи мылит. Подстраховка нужна, но не такая же: 6-7 голов в сезоне, что это за "нападающий"?!. Да и вообще, сейчас брать легов - риск-риск, в любой момент сдрыснут!
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