Кавазашвили удивился изменениям в игре «Спартака» при Абаскале

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Футболисты «Спартака» изменили почерк своей игры. Они все время находятся в движении вперед, выдерживают дисциплину. Я был приятно удивлен», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.

Эксперт добавил, что раньше игроки «Спартака» при потере мяча не торопясь отходили назад, а сейчас сразу всей командой начинают бороться за мяч.

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги, сменив на посту Паоло Ваноли. На данный момент «красно-белые» лидируют в РПЛ, набрав 13 очков поле пяти туров.