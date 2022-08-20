Бубнов рассказал, кто победит в дерби «Динамо» - «Спартак»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Динамо» и «красно-белыми» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.

«1:2. «Спартак» - лидер. У него высочайшая мотивация продолжать в том же духе. «Красно-белые» показывают очень яркий футбол. В дерби победят гости», - передает слова Бубнова Sportbox.

Московское дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 20 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Перед этим поединком «Спартак» с 13 набранными очками лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо» (9 баллов) располагается на шестой позиции.