Скопинцев: «Это праздник для нас»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рад победе, он считает, что его команде удалось переиграть соперника тактически. При этом он считает несущественным то, что играл в этом матче в основном «Спартак», в то время как его коллеги сыграли от обороны.

- Игра получилась, был праздник, на встречных курсах, больше моментов и борьбы, чем тактики. Знали, что они сыграют ромбом в центре поля, считаю, выполнили установку. Предпочитаем добиваться результата, игра придет позже, - цитирует Скопинцева телеканал Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.