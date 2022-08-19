Кобелев — о возможном уходе Моро: «Если есть хорошее предложение, то лучше его продать»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Николы Моро в другой клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к хорватскому футболисту проявляет итальянская «Болонья».

По мнению Кобелева, уход 24-летнего футболиста станет большой потерей для московской команды. Однако специалист признал, что такая вероятность существовала, поэтому руководству клуба стоит задуматься о продаже легионера, если поступит хорошее предложение.

«Нужно ли срочно искать замену? Естественно, нужно. Если уходит основной центральный опорный полузащитник, то, в первую очередь, нужно думать о его замене, а уже затем рассуждать о нападающих или ком-то ещё», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Моро провёл в составе «Динамо» пять матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.