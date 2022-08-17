Ежов может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов может продолжить карьеру в «Спартаке».

По сведениям «Спорт-Экспресса», «Спартак» снова рассматривает вариант с подписанием 24-летнего футболиста, но окончательное решение по нему еще ни принято. Это связано с тем, что полузащитники «красно-белых» хорошо проявляют себя на старте нового сезона Российской премьер-лиги. Отмечается, что «Спартак» интересовался Ежовым минувшей зимой.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Действующий трудовой договор Ежова с «Крыльями Советов» истекает в 2025 году.