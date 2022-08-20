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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин отреагировал на первое поражение «Спартака» в чемпионате

 
20 Августа 2022 • 19:45 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

В субботу вечером «Спартак» проиграл дерби в гостях у «Динамо». Зрители на «ВТБ Арене» увидели всего один гол. Его автором стал Константин Тюкавин, пробивший мимо вратаря после грубейшей ошибки Наиля Умярова.

Для «Спартака» поражение от «Динамо» стало первым в этом чемпионате. На результат команды Гильермо Абаскаля отреагировал известный журналист Василий Уткин. Свои мысли он выразил в телеграм-канале.

«Как блестяще сформулировал когда-то коллега Гутцайт, если команда забивает и при этом не пропускает, то, как правило, выигрывает. Если ты не забил, максимум мечтаний - нулевая ничья. Поэтому поражение «Спартака» предельно по делу», - написал Уткин.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 27 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Факела» в Воронеже.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин
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